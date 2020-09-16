В ВОЗ сравнили темпы распространения коронавируса в России и Европе

Мелита Вуйнович рассказала, что в РФ нет такого роста числа зараженных, как в Европе.

Во Всемирной организации здравоохранения сравнили темпы распространения коронавируса в России и Европе. Об этом во время пресс-конференции заявила официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. По словам спикера, медики не фиксируют рост числа зараженных COVID-19 в России в отличие от стран ЕС.

На этот момент мы можем увидеть, что в европейском регионе во многих странах идет рост инфекции. Мы этого не видим в России Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в РФ

Эксперты делали выводы на основе информации, которая ежедневно предоставляется национальным контактным институтом.

Региональный директор ВОЗ Ханс Клюге посетит Москву.

Видео: Facebook / Пресс-центр ТАСС