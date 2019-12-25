В ВОЗ назвали реагирование России на COVID-19 беспрецедентным

Мелита Вуйнович оценила успехи РФ в борьбе с распространением инфекции.

Во Всемирной организации здравоохранения назвали реагирование России на COVID-19 беспрецедентным. Об этом журналистам в рамках пресс-конференции, посвященной влиянию туберкулеза, заявила официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. По данным эксперта, Москва лидирует в мире по проведению тестов на выявление коронавируса.

Что мы можем сказать о реагировании на COVID-19, это было абсолютно беспрецедентным. Огромное реагирование всей системы, всего правительства, на всех уровнях, что позволило хорошо увидеть число инфицированных Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ

Напомним, что ВОЗ объявило о начале пандемии коронавирусной инфекции 11 марта. На данный момент из-за COVID-19 по всему миру заразились более 28,6 млн человек. Еще 917 тысяч пациентов скончались.

Региональный директор ВОЗ Ханс Клюге посетит Москву.