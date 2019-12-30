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fvbykov

ВОЗ заявила о повышении угрозы распространения коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения обновила информацию по распространению опасного вируса.

Стало известно о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила оценку риска заражения коронавирусом на мировом уровне. Он изменился с "умеренного" на "повышенный".

Ранее в ВОЗ сообщили, что в КНР риск заражения – очень повышенный, на региональном уровне – повышенный. 

Ранее мы сообщали о том, что в Пекине зарегистрировали первый смертельный случай из-за коронавируса. От вируса погиб 50-летний мужчина, который 8 января отправился в Ухань, а по возвращению в Пекин 15 января у него поднялась температура. В больницу мужчина обратился 21 января, а 22 его диагноз подтвердился.

Также мы собрали все, что нужно знать о коронавирусе, в одном материале

Теги: китай, коронавирус
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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