Обеспокоенность медиков вызывает восточный регион Европы.

ВОЗ забеспокоилась из-за роста числа заражения коронавирусом в России. Об этом журналистам "ТАССа" рассказал директор Европейского регионального бюро Ханс Клюге. Специалист отметил, что в целом по Европе с 12 апреля наблюдается регулярное снижение числа новых инфицированных COVID-19.

Ханс Клюге подчеркнул, что ситуация со снижением числа зараженных коронавирусом складывается не во всех странах. Особую обеспокоенность у представителей ВОЗ вызывает эпидемиологическая обстановка, которая наблюдается на востоке региона. В перечень попали такие государства как Россия, Белоруссия, Казахстан, Украина. В этих регионах количество новых случаев заражения за последнюю неделю продолжает расти.

Напомним, что на утро 7 мая стало известно, что за последние сутки в РФ медики зарегистрировали 11 231 случай заражения COVID-19 в 84 регионах страны.

В ВОЗ попросили помощи у России в борьбе с эпидемией в Средней Азии.