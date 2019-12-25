В ВОЗ попросили помощи у России в борьбе с эпидемией в Средней Азии

Роспотребнадзор просят помочь миссии ВОЗ в Таджикистане и Туркмении.

Во Всемирной организации здравоохранения попросили помощи у России в борьбе с эпидемией в Средней Азии. Об этом журналистам "РЕН ТВ" рассказал глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Иностранец обратился с предложением к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой. Он просит российских специалистов оказать медицинскую помощь миссионерам, работающим в Таджикистане и Туркмении.

Я хотел бы попросить вашей помощи в привлечении экспертов ваших центров для участия в работе экспертной миссии прокомментировал Ханс Клюге

Специалист напомнил, что на территории двух стран резко растет количество случаев атипичной пневмонии. Это происходит в условиях того, что коронавирус в данных регионах не распространяется. Таджикистану и Туркмении требуется российская поддержка с "технической и политической точек зрения". Клюге попросил Попов передать руководству стран, чтобы они внимательно отнеслись к рекомендациям, направленным ВОЗ.

ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России.