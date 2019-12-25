ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России

В стране наблюдается рост количества заболевших COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена из-за распространения коронавируса в России, а также в ряде других стран. Об этом журналистам "ТАССа" рассказал глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Эксперт пояснил, что из отдельных европейских стран поступают позитивные сведения о постепенном затухании вспышек инфекции. Одновременно с этим поступают обращения от представителей других государств, в которых количество зараженных SARS-CoV-2 постоянно растет. В последнем списке специалист выделил Великобританию, Турцию, Белоруссию и Россию.

Напомним, что ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович призвала правительство страны не ослаблять введенные ограничения резко.

МИД назвал решение Трампа о прекращении финансирование ВОЗ "ударом под дых".