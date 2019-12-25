  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России
Сегодня, 13:11
302
lesjasap

ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России

0 0

В стране наблюдается рост количества заболевших COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена из-за распространения коронавируса в России, а также в ряде других стран. Об этом журналистам "ТАССа" рассказал глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Эксперт пояснил, что из отдельных европейских стран поступают позитивные сведения о постепенном затухании вспышек инфекции. Одновременно с этим поступают обращения от представителей других государств, в которых количество зараженных SARS-CoV-2  постоянно растет. В последнем списке специалист выделил Великобританию, Турцию, Белоруссию и Россию.

Напомним, что ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович призвала правительство страны не ослаблять введенные ограничения резко.

МИД назвал решение Трампа о прекращении финансирование ВОЗ "ударом под дых".

Теги: воз, коронавирус
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии