В ВОЗ заявили, что жесткие ограничения следует снимать постепенно.

ВОЗ назвала необходимую стратегию борьбы с коронавирусом в России. Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович рассказала, что стране нельзя ослаблять введенные ограничения резко. Об этом специалист заявила "РИА Новостям".

Вуйнович заметила, что стратегии выхода из режима самоизоляции должны предусматривать постепенные этапы. Это позволит обеспечить гражданам России безопасность, а также не спровоцирует вторую волну заболевания. В ВОЗ на данный момент не знают, когда стране можно будет выходить из режима самоизоляции.

В ВОЗ призвали власти не останавливаться в ежедневном мониторинге ситуации по количеству зараженных, выздоровевших и погибших от инфекции COVID-19. Вуйнович добавила, что стране нужно обеспечивать бесперебойную работы медиков, занимающихся лечением и исследованием вируса.

В ВОЗ объяснили, когда медицинские маски опасны для людей.

Видео: YouTube / Valdai Club