Мелита Вуйнович объяснила, почему маска может представлять собой угрозу для носителя.

В ВОЗ объяснили, когда маски опасны для людей. Об этом рассказала специалист Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович в интервью Владимиру Соловьеву. Эксперт поделилась информацией в рамках программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".

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По словам Вуйнович, при ношении маски люди склонны игнорировать другие меры профилактики. Также обязательным условием для ношения медицинской маски является содержание ее в сухости. В противном случае повышается риск для изделия стать источником инфекции. В ВОЗ напомнили, что маска необходима людям, которые находятся с больным в одном помещении или в толпе. Однако медики считают, что простое сохранение дистанции будет более эффективным методом защиты от заражения, чем маска.

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