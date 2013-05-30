В Красноярске завели уголовное дело после гибели рабочего на стройке на Дудинской улице

В СК пояснили, что погибший являлся разнорабочим из Таджикистана, который не был официально трудоустроен.

На территории Красноярского края возбуждено уголовное дело (по части 2 статьи 216 УК РФ за нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее за собой причинение смерти по неосторожности) по факту гибели рабочего на строительной площадке по улице Дудинская. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета России. Известно, что мужчина скончался после того, как на него обрушился металлический контейнер.

В надзорном ведомстве полагают, что в утреннее время 2 июня 2025 года на строительной площадке жилого комплекса по улице Дудинская города Красноярска на 42-летнего работника, находившегося на участке рядом со зданием, с высоты 17-го этажа упал большой металлический контейнер для мусора. Этот объект был ранее закреплен на подъемном кране. В результате полученной травмы потерпевший скончался на месте трагедии. Речь идет о гражданине Таджикистана. Он выполнял функции разнорабочего, однако не был официально трудоустроен в подрядной организации. Следователями уже проведен осмотр места происшествия, изъята техническая документация.

В рамках расследования уголовного дела будет также дана правовая оценка законности пребывания потерпевшего на территории Красноярского края. пресс-служба СК РФ по региону

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Фото и видео: Telegram / ГСУ СК по Красноярскому краю