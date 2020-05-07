В ВОЗ обеспокоены темпами прироста случаев COVID-19 в Белоруссии

Батыр Бердыклычев рассказал о негативных факторах, влияющих на рост числа зараженных.

Во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены темпами прироста случаев COVID-19 в Белоруссии. Об этом заявил официальный представитель ВОЗ в Минске Батыр Бердыклычев в интервью "РИА Новостям". Специалист рассказал, что ежедневно в республике наблюдается в среднем по 700-900 новых зараженных. Минздрав Белоруссии подсчитал, что за последние сутки в стране количество пациентов с инфекцией увеличилось на 905 человек.

Продолжающийся рост новых случаев высокими темпам однозначно вызывает нашу озабоченность, так как это увеличивает серьезную нагрузку на систему здравоохранения прокомментировал медик ВОЗ

Напомним, что на утро 7 мая количество зараженных на территории Белоруссии составляет 19,255 человек. При этом от коронавируса скончались 112 человек. В ВОЗ считают, что нагрузка на систему здравоохранения негативно скажется на оказании медицинской помощи пострадавшим. Сейчас иностранные эксперты фиксируют в Белоруссии устойчивую передачу коронавируса среди населения.

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