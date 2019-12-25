За сутки от коронавируса в России излечилось 2 476 человек.

В России зафиксирован 11 231 новый случай заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 177 160 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 6 703. Далее идут Московская область — 842, Нижегородская область — 312, Санкт-Петербург — 306, Дагестан — 105.

За сутки от коронавируса в России излечилось 2 476 человек. За весь период — 23 803.

За минувшие сутки скончалось 88 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 1 625 человек.

Отмечается, что у 48,7% новых заболевших нет клинических проявления COVID-19.

Ранее в Северной Осетии от коронавируса скончался первый врач.