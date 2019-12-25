В Северной Осетии от коронавируса скончался первый врач

Всего в регионе коронавирусом нового типа заразились более 200 медиков.

В Северной Осетии от осложнений вызванных коронавирусом COVID-19 скончался первый врач.

РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава Республики Северная Осетия сообщает, что в регионе скончался первый врач с короновирусом. Всего в регионе заразились COVID-19 более 200 медицинских работников от врачей и медсестер до уборщиков помещений.

С начала эпидемии в регионе скончались 10 человек с подтвержденным коронавирусом.

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