В Костромской области еще 18 человек заразились коронавирусом

В Костромской области коронавирус подтвердили еще у 18 человек.
Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за сутки коронавирус выявили еще у 18 жителей Костромской области.
Кострома - 4
Пыщуг- 4
Буй и Буйский район - 4
Шарья- 2
Нерехта и Нерехтский район - 2
Мантурово - 1
Галич - 1
Все новые случаи инфицирования связаны с нарушением режима самоизоляции. Вирус "передали" родственникам и знакомым люди, приехавшие из других регионов страны.
На утро 7 мая в Костромской области с начала эпидемии у 311 человек выявлен коронавирус. 64 человека выздоровели, трое скончались. На данный момент в больницах находятся 51 человек, из них у 43 среднетяжелое состояние. 1 человек подключен к аппарату ИВЛ.
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Фото: pixabay.com
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