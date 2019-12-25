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В Костромской области еще 18 человек заразились коронавирусом
Сегодня, 9:08
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MShaffter

В Костромской области еще 18 человек заразились коронавирусом

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Общее количество инфицированных с начала эпидемии перевалило за 300 человек.

В Костромской области коронавирус подтвердили еще у 18 человек.

Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за сутки коронавирус выявили еще у 18 жителей Костромской области.

Кострома - 4

Пыщуг- 4

Буй и Буйский район - 4

Шарья- 2

Нерехта и Нерехтский район - 2

Мантурово - 1

Галич - 1

Все новые случаи инфицирования связаны с нарушением режима самоизоляции. Вирус "передали" родственникам и знакомым люди, приехавшие из других регионов страны.

На утро 7 мая в Костромской области с начала эпидемии у 311 человек выявлен коронавирус. 64 человека выздоровели, трое скончались. На данный момент в больницах находятся 51 человек, из них у 43 среднетяжелое состояние. 1 человек подключен к аппарату ИВЛ.

Ранее: В Москве скончались еще 39 человек с коронавирусом

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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