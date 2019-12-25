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В Москве скончались еще 39 человек с коронавирусом
Сегодня, 8:39
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MShaffter

В Москве скончались еще 39 человек с коронавирусом

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У всех умерших пациентов была тяжелая форма пневмонии, вызванная вирусом COVID-19.

В Москве за сутки скончались еще 39 человек от осложнений вызванных коронавирусной инфекцией.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Москве сообщил еще о 39 летальных исходах у пациентов с подтвержденным коронавирусом. У них была тяжелая форма пневмонии, вызванная COVID-19. Возраст умерших пациентов не уточняется. 

Таким образом, с начала эпидемии в столице скончалось 905 человек с коронавирусом.

Ранее: Названы регионы с новыми летальными случаями пациентов с коронавирусом на 6 мая

Фотоpixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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