Названы регионы с новыми летальными случаями пациентов с коронавирусом

За сутки в России скончались 86 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что в России за сутки скончалось 86 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19. Больше всех летальных случаев по-прежнему в Москве, там скончалось 50 человек с тяжелой пневмонией и коронавирусом.
По остальным регионам летальные случаи распределены следующим образом:
Московская область -14
Ивановская область - 1
Ярославская область -6
Вологодская область -1
Новгородская область -1
Санкт-Петербург -3
Ростовская область -1
Республика Дагестан -1
Республика Ингушетия -1
Ставропольский край - 2
Свердловская область -2
Новосибирская область -2
Приморский край -1
За весь период с начала эпидемии скончались 1537 человек с подтвержденным коронавирусом нового типа.
Ранее: Статистика по регионам России с новыми случаями коронавируса на утро 6 мая.
Фото: Piter.TV
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