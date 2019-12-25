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Названы регионы с новыми летальными случаями пациентов с коронавирусом
Сегодня, 10:38
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MShaffter

Названы регионы с новыми летальными случаями пациентов с коронавирусом

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За сутки в России скончались 86 человек в 14 регионах страны.

За сутки в России скончались 86 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что в России за сутки скончалось 86 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19. Больше всех летальных случаев по-прежнему в Москве, там скончалось 50 человек с тяжелой пневмонией и коронавирусом.

По остальным регионам летальные случаи распределены следующим образом:
Московская область -14

Ивановская область - 1

Ярославская область -6
Вологодская область -1
Новгородская область -1
Санкт-Петербург -3
Ростовская область -1
Республика Дагестан -1
Республика Ингушетия -1
Ставропольский край - 2
Свердловская область -2
Новосибирская область -2
Приморский край -1

За весь период с начала эпидемии скончались 1537 человек с подтвержденным коронавирусом нового типа.

Ранее: Статистика по регионам России с новыми случаями коронавируса на утро 6 мая.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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