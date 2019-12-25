Названы регионы с новыми летальными случаями пациентов с коронавирусом

За сутки в России скончались 86 человек в 14 регионах страны.

За сутки в России скончались 86 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что в России за сутки скончалось 86 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19. Больше всех летальных случаев по-прежнему в Москве, там скончалось 50 человек с тяжелой пневмонией и коронавирусом.

По остальным регионам летальные случаи распределены следующим образом:

Московская область -14

Ивановская область - 1



Ярославская область -6

Вологодская область -1

Новгородская область -1

Санкт-Петербург -3

Ростовская область -1

Республика Дагестан -1

Республика Ингушетия -1

Ставропольский край - 2

Свердловская область -2

Новосибирская область -2

Приморский край -1

За весь период с начала эпидемии скончались 1537 человек с подтвержденным коронавирусом нового типа.

Ранее: Статистика по регионам России с новыми случаями коронавируса на утро 6 мая.

Фото: Piter.TV