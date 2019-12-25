Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 10 559 случая коронавирусной инфекции.

В России за сутки выявлено 10 599 случаев коронавирусной инфекции в 8 2 регионах страны.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что на утро 6 мая в России зафиксировано 10 599 случаев коронавирусной инфекции.

По регионам новые случаи заражения распределены следующим образом:

1. Москва - 5858

2. Московская область - 829

3. Санкт-Петербург - 312

4. Нижегородская область - 272

5. Республика Дагестан - 181

6. Мурманская область - 136

7. Кабардино-Балкарская Республика - 105

8. Ямало-Ненецкий АО - 105

9. Республика Татарстан - 102

10. Калужская область - 98

11. Саратовская область - 98

12. Краснодарский край - 97

13. Республика Северная Осетия - 93

14. Рязанская область - 84

15. Ростовская область - 81

16. Самарская область - 81

17. Брянская область - 80

18. Тульская область - 77

19. Свердловская область - 76

20. Волгоградская область - 69

21. Тюменская область - 69

22. Курская область - 67

23. Новосибирская область - 63

24. Тамбовская область - 62

25. Владимирская область - 57

26. Орловская область - 57

27. Республика Мордовия - 54

28. Республика Ингушетия - 52

29. Ярославская область - 51

30. Ленинградская область - 51

31. Приморский край - 49

32. Чувашская Республика - 48

33. Липецкая область - 46

34. Тверская область - 44

35. Челябинская область - 44

36. Республика Бурятия - 43

37. Красноярский край - 42

38. Ставропольский край - 40

39. Оренбургская область - 39

40. Хабаровский край - 39

41. Республика Марий Эл - 33

42. Алтайский край - 33

43. Пензенская область - 32

44. Иркутская область - 31

45. Воронежская область - 30

46. Чеченская Республика - 30

47. Республика Калмыкия - 29

48. Астраханская область - 29

49. Ульяновская область - 29

50. Ханты-Мансийский АО - 29

51. Республика Коми - 28

52. Пермский край - 25

53. Архангельская область - 24

54. Республика Башкортостан - 24

55. Забайкальский край - 23

56. Республика Хакасия - 22

57. Ивановская область - 20

58. Новгородская область - 18

59. Калининградская область - 17

60. Кировская область - 17

61. Республика Саха (Якутия) - 17

62. Республика Крым - 17

63. Белгородская область - 16

64. Костромская область - 15

65. Кемеровская область - 14

66. Томская область - 13

67. Республика Карелия - 12

68. Псковская область - 12

69. Республика Адыгея - 12

70. Удмуртская Республика - 12

71. Амурская область - 8

72. Вологодская область - 6

73. Омская область - 6

74. г. Севастополь - 6

75. Магаданская область - 5

76. Еврейская АО - 5

77. Карачаево-Черкесская Республика - 4

78. Смоленская область - 1

79. Курганская область - 1

80. Республика Алтай - 1

81. Камчатский край - 1

82. Чукотский АО - 1

Нарастающим итогом с начала эпидимии в России выявлено 165 929 случаев инфицирования во всех субъектах России.

Сегодня ранее: В Москве сделано более миллионов тестов на коронавирус.

Фото: pixabay.com