Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

В России за сутки выявлено 10 599 случаев коронавирусной инфекции в 8 2 регионах страны.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что на утро 6 мая в России зафиксировано 10 599 случаев коронавирусной инфекции.
По регионам новые случаи заражения распределены следующим образом:
1. Москва - 5858
2. Московская область - 829
3. Санкт-Петербург - 312
4. Нижегородская область - 272
5. Республика Дагестан - 181
6. Мурманская область - 136
7. Кабардино-Балкарская Республика - 105
8. Ямало-Ненецкий АО - 105
9. Республика Татарстан - 102
10. Калужская область - 98
11. Саратовская область - 98
12. Краснодарский край - 97
13. Республика Северная Осетия - 93
14. Рязанская область - 84
15. Ростовская область - 81
16. Самарская область - 81
17. Брянская область - 80
18. Тульская область - 77
19. Свердловская область - 76
20. Волгоградская область - 69
21. Тюменская область - 69
22. Курская область - 67
23. Новосибирская область - 63
24. Тамбовская область - 62
25. Владимирская область - 57
26. Орловская область - 57
27. Республика Мордовия - 54
28. Республика Ингушетия - 52
29. Ярославская область - 51
30. Ленинградская область - 51
31. Приморский край - 49
32. Чувашская Республика - 48
33. Липецкая область - 46
34. Тверская область - 44
35. Челябинская область - 44
36. Республика Бурятия - 43
37. Красноярский край - 42
38. Ставропольский край - 40
39. Оренбургская область - 39
40. Хабаровский край - 39
41. Республика Марий Эл - 33
42. Алтайский край - 33
43. Пензенская область - 32
44. Иркутская область - 31
45. Воронежская область - 30
46. Чеченская Республика - 30
47. Республика Калмыкия - 29
48. Астраханская область - 29
49. Ульяновская область - 29
50. Ханты-Мансийский АО - 29
51. Республика Коми - 28
52. Пермский край - 25
53. Архангельская область - 24
54. Республика Башкортостан - 24
55. Забайкальский край - 23
56. Республика Хакасия - 22
57. Ивановская область - 20
58. Новгородская область - 18
59. Калининградская область - 17
60. Кировская область - 17
61. Республика Саха (Якутия) - 17
62. Республика Крым - 17
63. Белгородская область - 16
64. Костромская область - 15
65. Кемеровская область - 14
66. Томская область - 13
67. Республика Карелия - 12
68. Псковская область - 12
69. Республика Адыгея - 12
70. Удмуртская Республика - 12
71. Амурская область - 8
72. Вологодская область - 6
73. Омская область - 6
74. г. Севастополь - 6
75. Магаданская область - 5
76. Еврейская АО - 5
77. Карачаево-Черкесская Республика - 4
78. Смоленская область - 1
79. Курганская область - 1
80. Республика Алтай - 1
81. Камчатский край - 1
82. Чукотский АО - 1
Нарастающим итогом с начала эпидимии в России выявлено 165 929 случаев инфицирования во всех субъектах России.
Сегодня ранее: В Москве сделано более миллионов тестов на коронавирус.
Фото: pixabay.com
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