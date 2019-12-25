В России зарегистрировано 1537 летальных случая из-за коронавируса

За последние сутки медики зафиксировали 86 смертей от COVID-19 по стране.

В России зарегистрировано 1537 жертв, погибших из-за коронавируса. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Специалисты рассказали, что за последние сутки скончалось 86 человек.

Медики пояснили, что пациенты с инфекцией погибли в Москве (50 человек), Московской области (14 человек), Ярославской области (6 человек), в Петербурге ( 3 человека). По два летальных исхода зафиксировано в Ставропольском крае, Свердловской и Новосибирской областях. По одной жертве скончалось в Ивановской, Новгородской, Волгоградской, Ростовской областях, а также Ингушетии, Дагестане, Приморском крае.

Напомним, что за последние сутки в России подтверждено 10 599 случаев заражения в 82 регионах страны. Медики выявили 4 314 человек с коронавирусом (40,9 процентов), у которых нет клинических проявления заражения. на данный момент по стране зарегистрировано 165 929 случаев инфицирования в 85 регионах а все время эпидемии COVID-19.



