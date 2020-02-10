Вирус мог проникнуть в гораздо большее количество стран.

ВОЗ увидела в путях распространения коронавируса "верхушку айсберга". Об этом заявил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус в Twitter. Чиновник объяснил, что говорит о попадании инфекции за пределы Китая.

Короче говоря, может, мы видим лишь верхушку айсберга прокомментировал официальный представитель организации

Есть зарегистрированные случаи заболевания людей, которые не были в КНР. Это может стать свидетельством того, что коронавирус более распространен в других странах.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Китае нашли доступное лекарство от коронавируса.

Видео: YouTube/CBC News The National