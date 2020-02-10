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ВОЗ увидела в путях распространения коронавируса "верхушку айсберга"

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Вирус мог проникнуть в гораздо большее количество стран.

ВОЗ увидела в путях распространения коронавируса "верхушку айсберга". Об этом заявил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус в Twitter. Чиновник объяснил, что говорит о попадании инфекции за пределы Китая.

Короче говоря, может, мы видим лишь верхушку айсберга

прокомментировал официальный представитель организации

Есть зарегистрированные случаи заболевания людей, которые не были в КНР. Это может стать свидетельством того, что коронавирус более распространен  в других странах. 

Ранее Piter.tv писал о том, что в Китае нашли доступное лекарство от коронавируса.

Видео: YouTube/CBC News The National

Теги: воз, китай, коронавирус
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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