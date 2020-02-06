Препарат отличается сравнительной дешевизной и безопасностью при приеме.

В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что В Китае нашли доступное лекарство от коронавируса. Соответствующее заявление китайские ученые из Института вирусологии города Ухань.

Учёные заявили, что с коронавирусом нового типа 2019-nCoV может справится вакцина против малярии. Как оказалось, препарат хлорохин обладает высокой способностью к ингибированию уханьского вируса.

Во время исследований препарат продемонстрировал высокую степень противодействия коронавирусу. Кроме того, хлорохин обладает иммуномодулирующими свойствами.

Китайские вирусологи отмечают, что хлорохин хорош прежде всего тем, что он доступен по цене.

Ранее мы сообщали о том, что ВОЗ подозревает международную компанию в распространении коронавируса.