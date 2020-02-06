Предполагается, что компания специально устроила деловую встречу, чтобы распространить вирус.

В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что ВОЗ подозревает международную компанию в распространении коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Предполагается, что компания специально устроила деловую встречу в Сингапуре. Как оказалось, после заседания трое жителей Малайзии и Южной Кореи заразились коронавирусом.

Известно, что в заседании принимали участие 94 иностранных делегата. В настоящее время, власти Сингапура и ВОЗ не стремятся разглашать название компании.

Ранее мы сообщали о том, что умер врач из Уханя, которому запрещали рассказывать про коронавирус.