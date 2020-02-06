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ВОЗ подозревает международную компанию в распространении коронавируса

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Предполагается, что компания специально устроила деловую встречу, чтобы распространить вирус.

В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что ВОЗ подозревает международную компанию в распространении коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Предполагается, что компания специально устроила деловую встречу в Сингапуре. Как оказалось, после заседания трое жителей Малайзии и Южной Кореи заразились коронавирусом.

Известно, что в заседании принимали участие 94 иностранных делегата. В настоящее время, власти Сингапура и ВОЗ не стремятся разглашать название компании. 

Ранее мы сообщали о том, что умер врач из Уханя, которому запрещали рассказывать про коронавирус.

Теги: воз, коронавирус, мировые новости, общество
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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