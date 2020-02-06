Умер врач из Уханя, которому запрещали рассказывать про коронавирус

Вэнлянга дважды вызывали в участок и заставили подписать заявление о неразглашении.

В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что умер врач Ли Вэнлянг из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус. Об этом сообщает издание the Global Times.

Ли Вэнлянг был первым из медиков, кто пытался предупредить всех о вспышке вируса. После того, как врач написал в общем чате в WeChat о семи заразившихся с одинаковыми симптомами, его вызвали на допрос. Полиция заявила, что он "распространяет слухи". Отмечается, что медика дважды вызывали на допрос.

Напомним, что по последним данным Китай подал патент на существующее три года лекарство от коронавируса. Заявление поступило от института вирусологии города Уханя.

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Фото:Ling/Ropi