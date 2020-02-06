"Ремдизивир" пытаются соединить с лекарством от малярии.

Китай подал патент на существующее три года лекарство от коронавируса. Заявление поступило от института вирусологии города Уханя. Сотрудники попытались зарегистрировать лекарство, созданное в 2016 году компанией Gilead Sciences. Речь идет о препарате "Ремдизивир". Об этом сообщили журналисты из South China Morning Post.

Медики уверены, что препарат вместе с средством для лечения малярии справится против пневмонии нового типа. Эффективность достигается путем соединения активного вещества "Ремдизивир" с хлорохином. Оба лекарства помогают от различных заболеваний, но вместе действуют против коронавируса. Результаты исследования опубликованы при поддержке Пекинского института фармакологии и токсикологии.

В компании Gilead Sciences пояснили, что препарат еще не был одобрен властями Китая. Его эффективность не доказали. Однако в ходе испытаний выяснилось, что он действует против некоторых коронавирусов. Теперь экспертам предстоит понять насколько он поможет при пневмонии нового типа.

Ранее Piter.tv писал о том, что всех жителей 12-миллионного Уханя проверят на коронавирус.