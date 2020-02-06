Врачи осмотрят каждого жителя города.

Всех жителей 12-миллионного Уханя проверят на коронавирус. Об этом сообщили журналисты из Global Times. С 6 февраля в китайском городе начинаются систематические проверки местного населения. Медики изучат состояние здоровья людей в каждом жилом здании. Многим удалось покинуть город до того, как власти объявили о временном закрытии на карантин. Эо сделано в целях недопущения дальнейшего распространения заболевания.

Напомним, что в течение двух недель Ухань почти полностью отрезан от окружающего мира. К 00 часам по местному времени врачи зафиксировали более 28 тысяч инфицированных в КНР. Летальный исход наступил в 563 случаях. В других государствах выявлено более 260 пациентов с пневмонией нового типа. Два из них находятся в России.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге экстренно госпитализировали гражданина Китая с подозрением на коронавирус.

Видео: YouTube/Amazing Places on Our Planet, gracetheglobe