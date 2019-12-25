Его доставили в Боткинскую больницу.

В среду, 6 февраля, стало известно о том, что в Петербурге экстренно госпитализировали гражданина Китая с подозрением на коронавирус. Гражданин КНР был госпитализирован с баржи Tai Honesti, которое прибыло в Морской порт города.

Известно, что судно проходило мимо испанской провинции, которая находится недалеко от города Ухань. Мужчину отправили в Боткинскую больницу. У гражданина КНР диагностирована высокая температура.

Сейчас сотрудники Роспотребнадзора временно приостановили погрузку баржи в морском порту Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что Александр Беглов поддержал страдающий от коронавируса Китай.

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