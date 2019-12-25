Александр Беглов поддержал страдающий от коронавируса Китай

Губернатор пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Петербургский губернатор Александр Беглов выразил слова поддержки китайскому народу, страдающему от разбушевавшегося в Поднебесной коронавируса. Обращение к китайцам через и.о. Генконсула КНР в Петербурге Чжана Вэя приводит пресс-служба Смольного.

Губернатор выразил сочувствие заболевшим гражданам Китая и семьям, потерявшим родных из-за коронавируса, и пожелал всем скорейшего выздоровления. Беглов выразил надежду, что Китаю удастся стабилизировать обстановку в ближайшее время. Также градоначальник заверил, что никакие обстоятельства не повлияют на сотрудничество давних партнеров.

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Фото: Александр Беглов / "ВКонтакте"