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Александр Беглов поддержал страдающий от коронавируса Китай
Сегодня, 10:29
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Александр Беглов поддержал страдающий от коронавируса Китай

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Губернатор пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Петербургский губернатор Александр Беглов выразил слова поддержки китайскому народу, страдающему от разбушевавшегося в Поднебесной коронавируса. Обращение к китайцам через и.о. Генконсула КНР в Петербурге Чжана Вэя приводит пресс-служба Смольного.

Губернатор выразил сочувствие заболевшим гражданам Китая и семьям, потерявшим родных из-за коронавируса, и пожелал  всем скорейшего выздоровления. Беглов выразил надежду, что Китаю удастся стабилизировать обстановку в ближайшее время. Также градоначальник заверил, что никакие обстоятельства не повлияют на сотрудничество давних партнеров.

Смертность от коронавируса замедлилась. Последние новости.

Фото: Александр Беглов / "ВКонтакте"

Теги: александр беглов, китай, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 11:08

Страдающих РУССКИХ ДЕТЕЙ, еврейский губернатор поддержал, хоть словом, хоть однажды? Или система выражение слов поддержки (уж о делах и речи нет) как о том Голос-дети, где всех мастей — объевреенные дети, а русских отфильтровывают на стадии формирования конкурсантов. Где и судьи - исключительное евреи. Да, да, человеки русские. И та, что Пела_гея тоже. 

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