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ВОЗ рекомендует всем странам готовиться принять меры из-за коронавируса
Сегодня, 10:46
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lesjasap

ВОЗ рекомендует всем странам готовиться принять меры из-за коронавируса

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Болезнь может распространиться на любое государство.

ВОЗ рекомендует всем странам готовиться принять меры из-за коронавируса. Такая информация опубликована на официальном сайте Роспотребнадзора. Об этом сообщили "РИА Новости".

На данный момент мировые эксперты находятся в режиме готовности. Они считают, что случаи заболевания могут затронуть любую страну в любой точке земного шара. Специалистам следует готовиться к мероприятиям по сдерживанию инфекции. Им придется заниматься изоляцией, отслеживанием контактов, предотвращением распространения вируса 2019-nCoV. рекомендации гласят о том, что медикам необходимо поставлять полную информацию о заболевших сотрудникам ВОЗ.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге госпитализировали гостью из Китая с гриппом А.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: воз, коронавирус, роспотребнадзор
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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