Болезнь может распространиться на любое государство.

ВОЗ рекомендует всем странам готовиться принять меры из-за коронавируса. Такая информация опубликована на официальном сайте Роспотребнадзора. Об этом сообщили "РИА Новости".

На данный момент мировые эксперты находятся в режиме готовности. Они считают, что случаи заболевания могут затронуть любую страну в любой точке земного шара. Специалистам следует готовиться к мероприятиям по сдерживанию инфекции. Им придется заниматься изоляцией, отслеживанием контактов, предотвращением распространения вируса 2019-nCoV. рекомендации гласят о том, что медикам необходимо поставлять полную информацию о заболевших сотрудникам ВОЗ.

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