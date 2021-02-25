ВОЗ рассчитывает на активное участие РФ в инициативе Осло по лекарствам

Мелита Вуйнович выступила на экспертном заседании в СФ.

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает на активное участие РФ в инициативе Осло по лекарственным препаратам. Об этом на заседании совета по здравоохранению Совета Федерации сообщила официальный представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. Эксперт обратила внимание коллег на инициативу, которую продвигает Европейское бюро при поддержке правительства Норвегии. Речь идет о площадке для обсуждения моделей социального контракта в сфере здоровья населения, а также определения государственных функций, обязанностей НКО и научного сообщества.

ВОЗ будет оказывать содействие деятельности платформы, где будут озвучиваться разные точки зрения и изучаться новые решения. Мы очень рассчитываем и ожидаем активное участие Российской Федерации, которая может помочь не только на национальном, но и на региональном и глобальном уровнях решению этих проблем. Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ

Эксперт оценила планы Росси, необходимые для реализации прав граждан по вопросам здравоохранения. Вуйнович выразила признательность за осуществление таких мер, а также за увеличение продолжительности жизни и улучшение доступа к качественной охране здоровья для граждан.

Глава европейского бюро ВОЗ ожидает окончания пандемии в начале 2022 года.

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