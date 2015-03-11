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В ВОЗ зафиксировали снижение смертности от коронавируса в мире за неделю на 20%
Сегодня, 13:59
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matveyvn

В ВОЗ зафиксировали снижение смертности от коронавируса в мире за неделю на 20%

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Рост заражаемости наблюдается лишь в регионах Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья.

В ВОЗ зафиксировали снижение смертности от коронавируса в мире за неделю на 20%. Об этом говорится в еженедельном бюллетене Всемирной организации здравоохранения.

Отмечается, что за последние две недели было зафиксировано 66 359 летальных случаев, причиной которой стал COVID-19. За прошлую неделю заразилось 2 457 026 человек, что на 11% меньше, чем неделю ранее.

Рост заражаемости наблюдается лишь в регионах Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья — на 2% и 7% соответственно.

Ранее Грузия объявила об открытии границ для всех россиян.

Фото: pixabay.com

Теги: воз, количество зараженных, коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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