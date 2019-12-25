ВОЗ призвала не праздновать победу над коронавирусом раньше времени

Маргарет Харрис призвала протестующих в США соблюдать социальную дистанцию.

Всемирная организация здравоохранения призвала не праздновать победу над коронавирусом раньше времени. Об этом заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис на онлайн-брифинге ООН в Женеве. По словам чиновницы, в некоторых странах показания по зараженности продолжают расти после снятия карантинных мер.

Маргарет Харрис считает, что многие люди считают, что эпидемия закончилась, если правительство начало снимать ограничительные меры. Исходя из этого они забывают о мерах безопасности.

Но эпидемия не кончилась. Она не кончится, пока вирус не исчезнет во всем мире Маргарет Харрис, официальный представитель ВОЗ

В ВОЗ отметили, что жителям стран следует в обязательном порядке следовать социальному дистанцированию. В том числе это касается и жителей США, которые выходят на массовые протесты из-за гибели чернокожего американца после грубого задержания полицией.

ВОЗ подтвердила выход России на плато по заболеваемости коронавирусом.