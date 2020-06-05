ВОЗ подтвердила выход России на плато по заболеваемости коронавирусом

В ВОЗ подтвердили, что Россия вышла на плато по коронавирусу. Заявление сделала официальный представитель организации Маргарет Харрис.
Однако в стране, как и во многих других, большое количество случаев.
Маргарет Харрис, официальный представитель ВОЗ
Она добавила, что в РФ необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при планировании массовых мероприятий. Харрис подчеркнула, что в России проводят огромное количество тестов. Она охарактеризовала это как "замечательно".
Одной из ключевых мер по борьбе с распространением COVID-19 она назвала соблюдение социальной дистанции.
Ранее в ВОЗ рассказали о последствиях отказа россиян от прививок против COVID-19.
Видео: Youtube/ стопкоронавирус.рф
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