ВОЗ подтвердила выход России на плато по заболеваемости коронавирусом

Харрис подчеркнула, что в России проводят огромное количество тестов.

В ВОЗ подтвердили, что Россия вышла на плато по коронавирусу. Заявление сделала официальный представитель организации Маргарет Харрис.

Однако в стране, как и во многих других, большое количество случаев. Маргарет Харрис, официальный представитель ВОЗ

Она добавила, что в РФ необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при планировании массовых мероприятий. Харрис подчеркнула, что в России проводят огромное количество тестов. Она охарактеризовала это как "замечательно".

Одной из ключевых мер по борьбе с распространением COVID-19 она назвала соблюдение социальной дистанции.

Ранее в ВОЗ рассказали о последствиях отказа россиян от прививок против COVID-19.

Видео: Youtube/ стопкоронавирус.рф