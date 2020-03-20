В организации остались довольны мерами, которые предпринимает Россия для нераспространения вируса по стране.

ВОЗ оценила меры России по борьбе с коронавирусом. Медики считают, что страна предпринимает необходимые меры по тестированию и отслеживанию контактов. Об этом "РИА Новостям" заявила представитель организации в РФ Мелита Вуйнович. По словам эксперта, меры по профилактике заболевания коронавирусом необходимы в рамках борьбы против распространения инфекции.

В ВОЗ напомнили о важности физического дистанцирования и отмене массовых мероприятий. Это позволит замедлить передачу коронавируса и снизить нагрузку на систему здравоохранения. Для подавления эпидемии страны должны изолировать, тестировать, лечить и отслеживать случаи заболевания.

И мы видим, что Россия использует этот подход в борьбе с коронавирусом прокомментировала Вуйнович

Минздраву выделили десять миллиардов рублей на выплаты медикам.

