Начались первые тестирования вакцины от коронавируса

Глава ВОЗ назвал это огромным достижением.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о начале первых тестирований вакцины против коронавируса COVID-19. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Женеве, пишут РИА Новости.

По словам главы ВОЗ, первые тесты начались спустя 60 дней после установления генетической природы вируса. Он назвал это "невообразимым достижением". В ВОЗ порекомендовали исследователям со всего мира систематически проводить оценку экспериментальных лекарств.

Ранее власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса. По их мнению, негативное влияние на вирус оказывает препарат "Фавипиравир" (также известен как "Авиган").