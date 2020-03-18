Названо эффективное лекарство от коронавируса

Китайские специалисты считают, что с инфекцией хорошо борется «Фавипиравир» или «Авиган».

Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса. В Министерстве науки пояснили, что речь идет о препарате "Фавипиравир" (также известен как "Авиган"). Его производит японская компания Fujifilm Toyama Chemical. Данными от медиков поделились журналисты из The Guardian.

Эффективность лекарства доказана в клинических испытаниях при участии 340 пациентов Уханя и Шэньчжэня. Тесты на коронавирус при приеме препарата становились отрицательными уже на четвертый день. Зараженные, которые не принимали данный препарат, могли вылечиться не менее, чем за 11 дней. Препарат улучшил состояние легких пациентов в 91% случаев применения.

В Минздраве Японии считают, что "Авиган" не очень эффективен при тяжелой форме заболевания.

Ранее в Петербурге госпитализировали более 300 человек с подозрением на коронавирус.