ВОЗ посоветовала препарат для самолечения от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения посоветовала препарат для самолечения от коронавируса. Пресс-секретарь организации Кристиан Линдмайер рассказал, что надо пить парацетамол.
Он заверил, что он помогает при лечении коронавируса.
Пока же мы рекомендуем предпочесть парацетамол, - отметил Линдмайер.
По его словам, ВОЗ не советует пить ибупрофен в качестве самолечения. Его можно принимать по назначению врача, если препарат необходим пациенту.
Ранее в России начали испытывать вакцину от коронавируса.
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