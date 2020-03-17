ВОЗ посоветовала препарат для самолечения от коронавируса

Он заверил, что он помогает при лечении COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения посоветовала препарат для самолечения от коронавируса. Пресс-секретарь организации Кристиан Линдмайер рассказал, что надо пить парацетамол.

Он заверил, что он помогает при лечении коронавируса.

Пока же мы рекомендуем предпочесть парацетамол, - отметил Линдмайер.

По его словам, ВОЗ не советует пить ибупрофен в качестве самолечения. Его можно принимать по назначению врача, если препарат необходим пациенту.

Ранее в России начали испытывать вакцину от коронавируса.