  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:45
1325
matveyvn
Код вставки плеера

ВОЗ посоветовала препарат для самолечения от коронавируса

0 0

Он заверил, что он помогает при лечении COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения посоветовала препарат для самолечения от коронавируса. Пресс-секретарь организации Кристиан Линдмайер рассказал, что надо пить парацетамол.

Он заверил, что он помогает при лечении коронавируса.

Пока же мы рекомендуем предпочесть парацетамол, - отметил Линдмайер.

По его словам, ВОЗ не советует пить ибупрофен в качестве самолечения. Его можно принимать по назначению врача, если препарат необходим пациенту.

Ранее в России начали испытывать вакцину от коронавируса.

Теги: воз, коронавирус, лекарство, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии