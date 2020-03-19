Речь о специалистах, которые работают с заразившимися коронавирусом и теми, у кого его подозревают.

Минздраву выделили десять миллиардов рублей на выплаты медикам. Об этом говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Кабмин выделил Минздраву 10233,4 миллиона рублей на стимулирующие выплаты медикам. Речь о специалистах, которые работают с заразившимися коронавирусом и теми, у кого его подозревают.

До этого ВОЗ объявил в мире пандемию коронавируса.

Ранее сообщалось, что в России количество заражённых увеличилось до 199.

Видео: YouTube / Клиника ВМТ им. Н. И. Пирогова