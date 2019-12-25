ВОЗ назвала сроки второй волны коронавируса

Ханс Клюге считает, что вторая волна COVID-19 накроет Европу в сентябре.

Всемирная организация здравоохранения назвала сроки распространения второй волны коронавируса в мире. Об этом рассказал директор европейского регионального офиса ВОЗ Ханс Клюге во время брифинга с журналистами. Чиновник считает, что эпидемиологическая обстановка в Европе улучшается. В большинстве стран наблюдается резкое сокращение новых случаев заражения COVID-19. Клюге призвал правительства не расслабляться, чтобы вторая волна не была еще более мощной, чем первая.

Мы говорим странам: если сейчас ситуация улучшается, это не время праздновать, а время готовиться, и мы должны сейчас готовиться к осени Ханс Клюге, директор европейского регионального офиса

Эксперты считает, что вторая волна коронавируса может начаться в сентябре 2020 года, а значит, совпасть с периодом сезонного гриппа. Ситуацию может осложнить то, что во многих странах прервался плановый процесс вакцинации от гриппа из-за пандемии COVID-19.

ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России и на Украине.