ВМС США получат модернизированную ракету Томагавк

СМИ: Tomahawk Block V поступит на вооружение ВС США уже на следующей неделе.

Военно-морские силы США получат модернизированную крылатую ракету Tomahawk Block V. Журналисты "Авиа.про" уточнили, что боевые корабли с данным оружием будут размещены в акватории Черного моря. Суда призваны обеспечить постоянное присутствие Вашингтона в регионе. Чтобы не нарушать международную конвенцию Монтрё американцам придется обеспечить регулярную сменяемость кораблей.

Российские эксперты полагают, что модернизированные ракеты на первоначальных этапах боевого патрулирования будут находиться в Восточном Средиземноморье и Черном море для сдерживания Москвы. Затем они также дойдут до Тихого океана для сдерживания Китая.

Defense News предполагает, что ВМС США получат новый модернизированный "Томагавк" уже на следующей неделе. Ракета сможет поражать корабли противника на расстоянии более тысячи миль (1600 км).

Назван способ США убрать Россию из Сирии.

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