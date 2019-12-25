ВМС Германии оснастили свои подлодки российскими приборами

Bild am Sonntag прокомментировало данные о сделке Германии с "Транзас".

Военно-морские силы Германии оснастили свои подводные лодки российскими навигационными приборами. Об этом сообщили журналисты из местного издания Bild am Sonntag. В СМИ рассказали, что Берлин подписал соглашение о сотрудничестве с фирмой "Транзас" еще в 2005 году. Тогда канцлером ФРГ был Герхард Шредер.

Российскими навигационными системами страна оснастила порядка сотни кораблей. Позже Германии выбрала для оснащения современных подлодок U35 и U36, находящихся на вооружении с 2015 и 2016 года соответственно, систему Transas Navi-Sailor 4000.

Из-за тесных связей с российским аппаратом безопасности эта часть "Транзаса", по мнению экспертов в области безопасности, находится в фокусе западных разведслужб. публикация Bild am Sonntag

Напомним, что отечественная фирма "Транзас" основана в Петербурге в 1990 году. Она занимается разработкой продукции как для гражданского, так и военного сектора. В 2018 году предприятие купили финские представители из Wartsila. Однако военное предприятие осталось под контролем у РФ.

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