ВМФ России и ВМС Китая отработали уничтожение подлодки условного противника в Тихом океане

В ТОФ рассказали о совместных операциях с китайскими моряками в Беринговом и Японском морях.

Российские и китайские боевые корабли от ВМФ РФ и ВМС НОАК в рамках морского патрулирования отработали поиск и уничтожение подлодки условного противника, расположенной в акватории Тихого океана. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы Тихоокеанского флота РФ. Военнослужащие работали в юго-западной части Берингова моря. Там специалисты провели операции по поиску, сопровождению и ликвидации цели. Согласно легенде учения, подводная лодка скрытно вошла в закрытый для плавания район. В целях ее обнаружения использовались корабельные гидроакустические средства поиска, палубные противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ.

После определения координат и параметров движения цели, были выработаны рекомендации на применение оружия. Далее для поражения условной субмарины моряки выполнили залп реактивными глубинными бомбами. пресс-служба ТОФ РФ

Далее экипажи прошли Японское море, пролив Лаперуза, Охотское море и Камчатский пролив. В рамках совместного патрулирования моряки отработали тактическое маневрирование, осуществили тренировки по связи, высадились на месте инцидента и совершили взлеты вертолетов с палуб кораблей друг друга. От России в мероприятиях задействованы большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Гремящий" и "Герой РФ Алдар Цыденжапов", средний морской танкер "Печенга".

Шойгу указал на необходимость упреждающих ударов по противнику.

Фото и видео: Минобороны России