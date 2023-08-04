Глава Минобороны проверил передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне спецоперации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу указал на необходимость упреждающих ударов по противнику. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Глава Минобороны проверил передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне спецоперации. Шойгу заслушал доклад командующего группировкой Андрея Мордвичева, командиров и офицеров штаба. Они рассказали о текущей обстановке в зоне СВО, действиях противника и выполнении боевых задач. Шойгу отметил, что утверждающие удары по противнику позволят обеспечить максимальную сохранность жизней и здоровья военнослужащих.

Ранее Шойгу заявил о мерах по повышению защиты гражданской инфраструктуры.

Видео: Минобороны России