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Шойгу указал на необходимость упреждающих ударов по противнику

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Глава Минобороны проверил передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне спецоперации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу указал на необходимость упреждающих ударов по противнику. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Глава Минобороны проверил передовой пункт управления группировки "Центр" в зоне спецоперации. Шойгу заслушал доклад  командующего группировкой Андрея Мордвичева, командиров и офицеров штаба. Они рассказали о текущей обстановке в зоне СВО, действиях противника и выполнении боевых задач. Шойгу отметил, что утверждающие удары по противнику позволят обеспечить максимальную сохранность жизней и здоровья военнослужащих.

Ранее Шойгу заявил о мерах по повышению защиты гражданской инфраструктуры.

Видео: Минобороны России

Теги: министр обороны россии, сергей шойгу, утверждающие удары
Категории: Лента новостей, Новости России,

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