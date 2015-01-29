По его словам, в разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о мерах по повышению защиты гражданской инфраструктуры. Об этом он сообщил на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Шойгу отметил, что на фоне неудачного контрнаступления киевский режим сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в городах и населенных пунктах России. По его словам, с учетом нынешней обстановки были приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря. Также глава Минобороны сообщил, что в разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам.

Ранее Шойгу заявил, что ВСУ потеряли более 20 тысяч военнослужащих за июль.

Видео: Минобороны России