Шойгу: ВСУ потеряли более 20 тысяч военнослужащих за июль

По его словам, потери противника составили 2227 единиц различного вооружения.

Вооруженные силы Украины потеряли более 20 тысяч военнослужащих за июль. Об этом заявил министр обороны РФ на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

По его словам, потери противника составили 2227 единиц различного вооружения. Он уточнил, что российские войска уничтожили десять танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем M777, а также 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожают противника на Херсонском и Запорожском направлениях.

Видео: Минобороны России