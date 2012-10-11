Минобороны: российские войска уничтожают противника на Херсонском и Запорожском направлениях

Вооруженные силы России уничтожают украинские войска на Херсонском и Запорожском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В районе Антоновского моста десантники обнаружили и уничтожили наблюдательный пункт украинских формирований. Его поразили управляемой ракетой из противотанкового комплекса "Корнет". На Запорожском направлении в районе села Старомойское десантники выполняют огневые задачи, используя квадроциклы с гранатометами АГС-17 "Пламя".
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.
Видео: Минобороны России
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