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Минобороны: российские войска уничтожают противника на Херсонском и Запорожском направлениях

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В районе Антоновского моста десантники обнаружили и уничтожили наблюдательный пункт украинских формирований.

Вооруженные силы России уничтожают украинские войска на Херсонском и Запорожском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В районе Антоновского моста десантники обнаружили и уничтожили наблюдательный пункт украинских формирований. Его поразили управляемой ракетой из противотанкового комплекса "Корнет". На Запорожском направлении в районе села Старомойское десантники выполняют огневые задачи, используя квадроциклы с гранатометами АГС-17 "Пламя".

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, запорожское направление, минобороны россии, херсонское направление
Категории: Лента новостей, Новости России,

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