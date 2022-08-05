Боевики ликвидированы во время воздушного патрулирования РФ в регионе.

Воздушно-космические силы России уничтожили в Сирии террористов из контролируемой американской стороной зоны Эт-Танф. УТочняется, что местных боевиков военнослужащие заметили во время воздушного патрулирования участка. Позже было установлено, что преступники относятся к террористическому и экстремистскому движению "Лива Шухада Эль-Карьятейн".

Группировка скрывалась в оборудованных укрытиях пустыни Белая. Группировка базируется в зоне Эт-Танф, снабжается и обучается инструкторами сил специальных операций армии США. пресс-служба Минобороны России

В российском министерстве по обороне уточнили, что, действуя из пустыни на Ближнем Востоке, боевики совершали диверсии против мирного населения, а также гражданской инфраструктуры.

Минобороны: российские силы высокоточными ударами уничтожили до 150 украинских военных.

Фото и видео: Минобороны России