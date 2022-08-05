ВКС уничтожили в Сирии террористов из контролируемой США зоны Эт-Танф

Воздушно-космические силы России уничтожили в Сирии террористов из контролируемой американской стороной зоны Эт-Танф. УТочняется, что местных боевиков военнослужащие заметили во время воздушного патрулирования участка. Позже было установлено, что преступники относятся к террористическому и экстремистскому движению "Лива Шухада Эль-Карьятейн".
Группировка скрывалась в оборудованных укрытиях пустыни Белая. Группировка базируется в зоне Эт-Танф, снабжается и обучается инструкторами сил специальных операций армии США.
пресс-служба Минобороны России
В российском министерстве по обороне уточнили, что, действуя из пустыни на Ближнем Востоке, боевики совершали диверсии против мирного населения, а также гражданской инфраструктуры.
Минобороны: российские силы высокоточными ударами уничтожили до 150 украинских военных.
Фото и видео: Минобороны России
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