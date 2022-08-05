Минобороны: российские силы высокоточными ударами уничтожили до 150 украинских военных

Игорь Конашенков сообщил о результатах миссии в Запорожье.

Российское министерство по обороне рассказало о том, что Воздушно-космические силы силы высокоточными ракетными ударами уничтожили до 150 украинских военнослужащих на территории Запорожской области. Соответствующую статистику журналистам в рамках регулярного брифинга о ходе специальной военной операции от 5 августа предоставил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что ВС РФ также ликвидировали за последние сутки в регионе две гаубицы М777 американского производства и до 1,5 тысячи боеприпасов к ним.

Нанесены удары по пунктам временной дислокации двух артиллерийских дивизионов 44-й бригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения в районе Новоивановки. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны России уничтожило за счет ударов шесть гаубиц "Мста-Б", восемь артиллерийских орудий различной модификации, порядка 350 снарядов для реактивных систем залпового огня "Град", а также семь боевых дронов.

МО РФ: ВСУ стреляли по жителям Харьковской области из-за отказа уступать им свои дома.

Фото и видео: Минобороны России