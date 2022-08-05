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Минобороны: российские силы высокоточными ударами уничтожили до 150 украинских военных

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Игорь Конашенков сообщил о результатах миссии в Запорожье.

Российское министерство по обороне рассказало о том, что Воздушно-космические силы силы высокоточными ракетными ударами уничтожили до 150 украинских военнослужащих на территории Запорожской области. Соответствующую статистику журналистам в рамках регулярного брифинга о ходе специальной военной операции от 5 августа предоставил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что ВС РФ также ликвидировали за последние сутки в регионе две гаубицы М777 американского производства и до 1,5 тысячи боеприпасов к ним. 

Нанесены удары по пунктам временной дислокации двух артиллерийских дивизионов 44-й бригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения в районе Новоивановки.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны России уничтожило за счет ударов шесть гаубиц "Мста-Б", восемь артиллерийских орудий различной модификации, порядка 350 снарядов для реактивных систем залпового огня "Град", а также семь боевых дронов.

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, запорожье, игорь конашенков, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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