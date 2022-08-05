МО РФ: ВСУ стреляли по жителям Харьковской области из-за отказа уступать им свои дома

Игорь Конашенков рассказал об обстреле силами ВСУ жителей Шестаково и Верхнего Салтова.

В российском министерстве по обороне рассказали о том, что силы Вооруженных сил Украины стреляли по жителям Харьковской области из-за отказа уступать им и иностранным наемникам свои дома. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 5 августа сделал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что командиры боевых подразделений 92-й механизированной бригады ВСу открыли огонь по мирному населению.

Командование данного соединения пыталось принудительно выселить мирных граждан из своих домов для размещения в них наемников, а также оборудования на придомовых участках позиций военной техники и артиллерии. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт подчеркнул, что для пресечения протестов националисты и наемники открывали стрельбу по территориям. Пострадавшими считаются четыре мирных жителя. Они получили травмы различной степени тяжести. Инциденты зафиксированы в населенном пункте Шестаково. Пять аналогичных случаев произошло в Верхнем Салтове.

Генштаб ВСУ сообщил об отходе с позиций в районе Авдеевки и Артемовска.

Фото и видео: Минобороны России