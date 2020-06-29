  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:04
1150
lesjasap
Код вставки плеера

Успех российских военных в Сирии пугает аналитиков НАТО

0 0

Американские эксперты считают, что НАТО не сможет защитить Прибалтику.

Успех российских военных в Сирии пугает аналитиков НАТО. В "РЕГНУМ" заявили о том, что ранее представители Североатлантического военного альянса относились к боевой технике времён ВОВ "с явным пренебрежением". Однако операции показали, что машины 70-80-ых годов могут успешно выполнять миссии против террористов, джихадистов и турецких военных.  Специалисты начали понимать, что советские танки остаются смертоносными даже для более современной и защищенной техники. 

Нынешняя тревога польских военных о значительном превосходстве российских вооружений — это не просто очередной вопль к правительству "дайте денег!" 

журналисты "РЕГНУМ"

В американской аналитической группе RAND  считают, что на данный момент военный расклад в Прибалтике складывается не в пользу НАТО. Они заявили о том, что альянс не сможет защитить данный регион, даже в случае возникновения такой необходимости. Эксперты добавили, что даже семикратное увеличение численности на территории войск ничего не изменит в пользу Запада.

В Варшаве два человека погибли при падении автобуса с виадука.

Видео: Telegram / WarJournal

Теги: нато, польша, прибалтика, танк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости Сирии, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии