Американские эксперты считают, что НАТО не сможет защитить Прибалтику.

Успех российских военных в Сирии пугает аналитиков НАТО. В "РЕГНУМ" заявили о том, что ранее представители Североатлантического военного альянса относились к боевой технике времён ВОВ "с явным пренебрежением". Однако операции показали, что машины 70-80-ых годов могут успешно выполнять миссии против террористов, джихадистов и турецких военных. Специалисты начали понимать, что советские танки остаются смертоносными даже для более современной и защищенной техники.

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В американской аналитической группе RAND считают, что на данный момент военный расклад в Прибалтике складывается не в пользу НАТО. Они заявили о том, что альянс не сможет защитить данный регион, даже в случае возникновения такой необходимости. Эксперты добавили, что даже семикратное увеличение численности на территории войск ничего не изменит в пользу Запада.

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Видео: Telegram / WarJournal