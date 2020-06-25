В Варшаве два человека погибли при падении автобуса с виадука

Еще 27 человек ранены.

В Варшаве два человека погибли при падении городского автобуса с виадука. Об этом рассказали представители комендатуры Государственной пожарной службы. Они пояснили, что трагедия произошла на Вислостраде в районе моста Грота Ровецкого.

Эксперты добавили, что на данный момент известно о 27 пострадавших и двух погибших. Состояние шести раненых оценивается как тяжелое. Они госпитализированы.

На месте происшествия работают оперативные бригады. Кроме расчета спасателей к виадуку прибыла медицинская служба. Полиция устанавливает причины ДТП.

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Видео: YouTube / Info Świat