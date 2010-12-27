Ущерб от пожара "Адмиралу Кузнецову" оценили в 95 миллиардов рублей

также уточнен список повреждений.

Ущерб от пожара "Адмиралу Кузнецову" эксперты оценили в 95 миллиардов рублей. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на собственный источник в штабе Северного флота России. Специалист заявил, что стоимость крейсера подобного класса оценивается примерно равнозначно, немногим больше. Однако ранее были сделаны заявления о том, что ущерб кораблю не стал катастрофическим. От огня больше всего пострадали бытовые помещения.

Теперь список повреждений расширился. Туда же отнесли конструкции авианосца, сгоревшее ремонтное оборудование. Не стоит забывать о пострадавших людях, а также о человеческих жертвах.

Ранее Piter.tv писал о том, что СМИ сообщили о маневрах корабля ВМФ России у побережья Флориды.

Фото: Министерство обороны

