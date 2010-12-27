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Ущерб от пожара "Адмиралу Кузнецову" оценили в 95 миллиардов рублей
Сегодня, 10:14
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lesjasap

Ущерб от пожара "Адмиралу Кузнецову" оценили в 95 миллиардов рублей

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также уточнен список повреждений.

Ущерб от пожара "Адмиралу Кузнецову" эксперты оценили в 95 миллиардов рублей. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на собственный источник в штабе Северного флота России. Специалист заявил, что стоимость крейсера подобного класса оценивается примерно равнозначно, немногим больше. Однако ранее были сделаны заявления о том, что ущерб кораблю не стал катастрофическим. От огня больше всего пострадали бытовые помещения. 

Теперь список повреждений расширился. Туда же отнесли конструкции авианосца, сгоревшее ремонтное оборудование. Не стоит забывать о пострадавших людях, а также о человеческих жертвах.

Ранее Piter.tv писал о том, что СМИ сообщили о маневрах корабля ВМФ России у побережья Флориды.

Фото: Министерство обороны
 

Теги: адмирал кузнецов, крейсер, мурманск
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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