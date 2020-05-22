Ургант пристыдил Собчак за отсутствие медицинской маски

Собчак рассказала Урганту, что сдавала анализы на коронавирус.

Иван Ургант пристыдил Ксению Собчак за отсутствие медицинской маски. Телеведущая опубликовала в Instagram ролик, на котором она ведет диалог с ведущим шоу "Вечерний Ургант". Последний пристыдил звезду за то, что она посетила телецентр Останкино в Москве без средств индивидуальной защиты.

Звезда шоу-бизнеса пошутила, что недавно Иван Ургант обращался к ней с просьбой одолжить ему денег. Она ответила на выпад коллеги с Первого канала тем, что объяснила, почему не носит маску. Оказывается, Ксения сдавала анализы на наличие коронавируса.

Напомним, что Иван Ургант продолжает сниматься в телевизионной программе во время пандемии коронавируса. Съемки передачи ведутся в Останкино, но без зрителей. Соответствующее решение принято командой еще в марте.

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Фото и видео: Instagram/xenia_sobchak